Neste domingo tem a sexta rodada da Taça dos Campeões

A sexta rodada da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da Prefeitura Municipal, acontece neste domingo, dia 9, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

Neste domingo, o primeiro jogo será às 8h30 entre Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo, e Vila Nova FC, de Santa Cruz das Palmeiras. Às 10h, Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama, enfrenta S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista.

À tarde, às 14h30, Palmeirinha FC, de Divinolândia, joga contra o Rio Negro FC, de Casa Branca. Às 16h, A.A. Vargeana, de Vargem, enfrenta Donos da Bola FC, de Pirassununga.

Fotos: Liga do Desporto

Quinta rodada

A quinta rodada da Taça, que aconteceu no domingo, dia 2, mostrou ótimos jogos, partidas emocionantes e resultados surpreendentes.

Às 8h, Santana FC, de Vargem, venceu 7 de Setembro, de Caconde, por 4 a 1. Com o resultado, o time de Caconde se despede da Taça, após a terceira derrota. Para os vargengrandenses, Vinícius Reynadi marcou aos 42m e aos 65m, Felipe Daud aos 56m e Lucas aos 85m. Wesley, do 7 de Setembro, marcou aos 46m.

Às 10h, o jogo entre Vasco FC, de São José do Rio Pardo, e do Amigos do Beira Rio, de São Sebastião da Grama, terminou empatado em 2 a 2. A partida foi muito bem disputada e equilibrada. Com o resultado, as duas equipes garantem classificação para a próxima fase. De Rio Pardo, Luís André marcou aos 47m e 53. Já de Grama, Edielson marcou aos 43m e Marcus Vinícius aos 94m.

Às 14h15, Coab FC, de Vargem, e Camisa 10, de Tambaú, fizeram 4 a 4. O time vargengrandense abriu o placar aos 38m com gol de Tiago Ferraz, logo aos 42m Guilherme Lima ampliou mais a vitória. Aos 44m, porém, João Vitor do Camisa 10 descontou e, aos 46m, Renan Gustavo empatou o jogo. Aos 57m, Ewerton desempatou para o time Coab e, aos 61m, Pedro Henrique ampliou para 4 a 2. Quando tudo parecia definido, Renan marcou mais uma vez para o Camisa 10 aos 70m e João Vitor novamente empatou este grande jogo de futebol.

Às 16h, Máfia do Leste FC, de Santa Cruz das Palmeiras, fez 3 a 0 no Amigos do Gole FC, de Porto Ferreira. Em uma partida onde as duas equipes já não tinham objetivos na competição e só cumpriram tabela, quem levou a melhor foi a equipe do Máfia, que conseguiu seus 3 primeiros pontos na taça. Os gols foram de Pedro Antônio aos 11m, André Rinaldi aos 18m e Lincon Felipe aos 30m. A equipe de Porto Ferreira se despede da taça sem conquistar nenhum ponto.

A arbitragem da partida foi composta por Leonardo Moreira, Calahan Lima, André Luís e Daniel Diogo.