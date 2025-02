Divinolândia atende agora na Zona Rural

A Prefeitura de Divinolândia realiza mais duas ações do Programa Mais Saúde na Zona Rural. Na próxima quinta-feira, dia 13, a equipe do ESF Anna Nery, juntamente com a médica Karen, estará no bairro Laranjal, para atendimento à população, das 13h00 às 15h30.



Na semana seguinte, o atendimento será realizado no bairro Sertãozinho, das 7h30 às 10h30. O Programa Mais Saúde na Zona Rural leva a prestação de serviços da Saúde aos bairros rurais de Divinolândia, realizando ações como consultas médicas, consultas de enfermagem, solicitação de exames, prescrição e distribuição de medicamentos, verificação de pressão arterial e diabetes e a realização de testes rápidos.

Para sanar dúvidas, obter outras informações ou realizar um agendamento, o morador deve entrar em contato pelo telefone (19) 99669-7845.