Casa Branca leva serviços aos bairros

Casa Branca busca a aproximação da municipalidade junto aos moradores com o programa Acolhe Casa Branca, que leva inúmeras prestações de serviços e atendimentos à população, em especial a de bairros e distritos afastados.

Nesta segunda-feira, dia 10, a ação será realizada no Clube Lagoa Branca, das 9h às 11h. Já na quinta-feira, dia 13, a inciativa será no Salão Paroquial São Sebastião, em Venda Branca.

O programa também realiza a busca ativa as famílias em condições de vulnerabilidade para serem atendidas pelo CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ, CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA, possibilitando que os profissionais, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos cheguem até as famílias.

Os atendimentos em zonas rurais e assentamentos são com horários pré-definidos através do fone: 3671-6013.