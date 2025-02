Divinolândia inicia vacinação de cães e gatos

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, por meio do Setor de Zoonoses, iniciará nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, das 8h às 11h, a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A ação tem como objetivo prevenir a raiva, uma doença grave que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.

O cronograma tem início no dia 10, no bairro Santo Antônio, em frente à igreja. No dia seguinte, no mesmo bairro, a equipe estará na Rua 6. Já na quarta-feira, dia 12, a vacinação será feita também no Santo Antônio, mas na entrada para quem vem de Caconde.

Na quinta-feira, dia 13, a equipe irá vacinar os animais na altura do Monumento Ciclista, no Bairro Vale dos Ypês e na sexta-feira, dia 14, no Canil Municipal.

A vacinação é gratuita e obrigatória para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Os animais devem ser levados por um adulto, utilizando coleira e guia. Gatos devem estar em caixas de transporte ou similares para maior segurança. Animais agressivos ou de grande porte devem utilizar focinheira.