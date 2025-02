Transporte público deve funcionar gratuito a partir de segunda-feira

Um comunicado de esclarecimento da prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul nas redes sociais, publicado neste sábado, afirma que o transporte público estará funcionando normalmente e gratuito para a população a partir desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. No comunicado está escrito que “a população vargengrandense não irá ficar sem o transporte público (circular), conforme publicado pelo sr. Alex Sangiorato”.

Prossegue o comunicado dizendo que após a informação que a empresa não faria o transporte, uma nova contratação emergencial está sendo realizada para atender a população.

“Até que se resolva a nova contratação, a Prefeitura Municipal disponibilizará o transporte normalmente e gratuito. Trabalhamos com responsabilidade com a população e com o dinheiro público”, finaliza o texto.

Empresário publicou que encerraria o transporte

Um impasse gerado entre a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul e a empresa Transportes Sangiorato, do empresário Alex Sangiorato na renovação do contrato de prestação de serviços de transporte público urbano da cidade, levou o empresário a publicar um comunicado nas redes sociais dizendo que a partir desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, não faria mais o transporte urbano da cidade devido ao não acordo de renovação contratual com o município.

No comunicado da empresa, Alex Sangiorato avisou a população que a partir de segunda-feira, dia 10 de fevereiro, não fará mais o transporte urbano da cidade devido ao não acordo de renovação contratual com a prefeitura. “Informo que não estamos medindo esforços para concluir a renovação, mas, infelizmente, nosso contrato venceu dia 26 de janeiro de 2025 e, até a data de hoje, não conseguimos entrar em comum acordo com a prefeitura”.

“Peço a todos que utilizam o transporte ou não, que repassem essa mensagem, pois muitas pessoas que necessitam do transporte vão chegar atrasadas em seus compromissos”, afirmou Alex no seu comunicado.

Prefeitura repudiou comunicado do empresário

Tão logo a prefeitura tomou conhecimento do comunicado do empresário Alex Sangiorato, o poder público municipal também publicou um comunicado nas suas redes sociais, afirmando que vinha a público repudiar o comunicado feito pelo sr. Alex Sangiorato, proprietário da empresa responsável pelo transporte público (circular) no município.

Explicou que o empresário não concordou com a prorrogação do contrato para a continuidade dos serviços, conforme realizado no ano passado, exigindo em contrapartida um aditivo de 20% no valor do contrato, o que foi considerado excessivo.

“A administração municipal tem o compromisso de gerenciar com responsabilidade os recursos públicos e de defender os interesses da população. Diante disso, a proposta apresentada pelo empresário foi considerada inviável, o que resultou na não assinatura do novo contrato. Reafirmamos que a Prefeitura não aceitará qualquer tipo de pressão e continuará buscando a melhor solução para a questão do transporte, mantendo a população informada sobre todos os desdobramentos”, informa a prefeitura.

Prorrogação do contrato seria de R$ 1.137.500,00

Conforme pode apurar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, o valor do contrato se fosse prorrogado, sem os 20% exigidos pelo empresário Alex Sangiorato, seria no valor de R$ 1.137.500,00, segundo o que foi publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro.

“Processo Administrativo: “CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul; MODALIDADE: Pregão Presencial nº 092/2021; OBJETO: Prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, referente à locação de veículos com motoristas devidamente habilitados para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros na área urbana do Município de Vargem Grande do Sul – SP; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir de 28/01/2025; ASSINATURA: 28/01/2025.; CONTRATO N°: 005/2022; CONTRATADA: TRANSPORTES SANGIORATO LTDA; VALOR: R$ 1.137.500,00 (Um milhão, cento e trinta e sete mil e, quinhentos reais)”.