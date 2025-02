Unidade Móvel da AASP oferece serviços gratuitos a advogados

Veículo estará em frente à OAB, na Rua do Rosário, na segunda e terça-feira, dias 10 e 11

Com o objetivo de levar alguns de seus mais importantes serviços aos profissionais do Direito à região de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, a Associação dos Advogados (AASP) estará presente em Vargem Grande do Sul com uma Unidade Móvel entre os dias 10 e 11 de fevereiro, das 10h às 17h, na Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, localizada à Rua do Rosário, número 211.

Segundo os organizadores da iniciativa, a ação já percorreu mais de 150 cidades da grande São Paulo e interior paulista, além de atuar também em municípios dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Entre os serviços oferecidos está a emissão do certificado digital, ofertando o kit completo (token certificado e validade de três anos) de forma totalmente gratuita para as associadas e associados.

Esta ferramenta é totalmente subsidiada pela AASP. Além disso, a Unidade Móvel disponibiliza a digitalização de processos que ainda estão em formato físico e paralisados nos tribunais, um serviço completo e estendido aos advogados e advogadas de todo o país.

Com a ajuda dos profissionais da AASP que estarão no local, os documentos serão organizados e separados em pastas, nos moldes exigidos pelos tribunais. Trata-se da chamada indexação, que facilita a identificação das peças processuais.

“A AASP é a maior associação de advogados da América Latina, contando com aproximadamente 70 mil inscritos. Ao longo de oito décadas de atuação, priorizamos ações como esta, que possam contribuir para a celeridade dos processos, beneficiando não apenas os profissionais do Direito, mas também o jurisdicionado e a sociedade brasileira em geral”, destaca Renata Mariz de Oliveira, presidente da AASP.

O presidente da OAB de Vargem Grande do Sul, João Carlos Felipe, falou sobre a importância do serviço que será realizado na cidade. “A Unidade Móvel da AASP tem como objetivo facilitar o dia a dia dos advogados, proporcionando serviços essenciais, como a digitalização de processos, a emissão de certificados digitais, além da apresentação de diversos produtos da entidade, como minicódigos e edições da renomada Revista do Advogado. Esses recursos são fundamentais para que os advogados possam continuar a exercer suas funções de maneira mais eficiente, moderna e segura, especialmente no que tange à digitalização do sistema judiciário”, disse.

Conforme comentou, o evento representa uma excelente oportunidade para estreitar laços entre os advogados da cidade e a AASP. “Permitindo que os profissionais tirem dúvidas, se informem sobre os benefícios da associação e conheçam mais de perto os serviços que a entidade oferece. A presença da AASP em nossa cidade reforça o compromisso de garantir o acesso a ferramentas e informações que contribuam para a evolução da advocacia, promovendo não só o desenvolvimento profissional dos advogados, mas também a modernização do sistema jurídico local”, completou.

Associação dos Advogados

Fundada há 82 anos, a Associação dos Advogados (AASP) está presente em todo o Brasil e tem a missão de potencializar e facilitar o exercício da advocacia. Atualmente conta com aproximadamente 70 mil sócios e oferece cursos sobre temas jurídicos relevantes e serviços como: intimações on-line com inteligência artificial, emissão e renovação de certificado digital, revistas e boletins periódicos, clipping diário de notícias, plataforma de assinaturas digitais, além de disponibilizar um avançado sistema de pesquisa de jurisprudência e um software de gestão de processos.