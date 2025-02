Grama inicia coleta seletiva em mais um bairro

A partir da terça-feira, dia 11 de fevereiro, a prefeitura municipal de São Sebastião da Grama irá iniciar a coleta seletiva de lixo reciclável em mais um bairro da cidade. Agora, os moradores do Nossa Senhora Aparecida passarão a contar com o serviço.

Para conscientizar os moradores sobre a importância da ação, a equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente e o pessoal da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) estiveram no bairro conversando com os moradores e distribuindo material explicativo.

“A coleta seletiva é de grande importância, uma vez que ajuda a reduzir a poluição, preserva recursos naturais e combate mudanças climáticas”, informou a prefeitura, que adiantou que em breve, a iniciativa também será realizada em outros bairros do município.