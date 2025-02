Moradores questionam fechamento dos canteiros da Av. Bolonha

O local já foi palco de muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais, e fechamento dos canteiros foi muito solicitado durante anos

Uma das solicitações dos moradores de Vargem Grande do Sul ao longo dos últimos anos, foi o fechamento dos canteiros centrais da Avenida Expressa Antônio Bolonha, a fim de proibir a conversão dos veículos no local e evitar acidentes. A avenida já foi palco de inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais e, após tantos pedidos e muitos estudos a respeito pelo órgão responsável pelo trânsito da cidade, a obra teve início no final da administração do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) e segue em andamento pelo atual prefeito Celso Ribeiro (Republicanos).

Em 2023, o assunto foi amplamente discutido e solicitado pela população através dos meios de comunicação redes sociais, após o grave acidente que tirou a vida de Anderson Corsi, de 32 anos. Na Câmara Municipal, por diversas vezes, o ex-vereador Gláucio Santa Maria Gusman abordou o tema e solicitou ao Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) e ao Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) que os canteiros centrais da Avenida Expressa Antônio Bolonha fossem fechados, devido aos acidentes que aconteciam com frequência no local.

No acidente, Anderson dirigia uma motocicleta e, quando o carro que estava no mesmo sentido fez uma conversão, Anderson foi atingido e socorrido em estado grave ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, deixando sua esposa e dois filhos pequenos. O acidente e suas consequências foi matéria do jornal Gazeta de Vargem Grande.

Após o acidente, foram instaladas nos canteiros centrais placas proibindo a conversão. Na época, o diretor do Desetran, Rogério Bocamino informou à Gazeta de Vargem Grande que a ausência de uma segunda rotatória para o acesso ao Jardim Paraíso e ao bairro Santa Terezinha, impossibilitava o fechamento dos canteiros.

No ano passado a nova rotatória começou a ser construída e os canteiros foram sendo fechados, a fim de que diminuam os acidentes no local. A rotatória ficou pronta no início deste ano, mas as obras com a colocação do meio fio nos canteiros e o posterior asfaltamento da avenida ainda precisa ser finalizado.

A obra ainda inacabada na sua totalidade, tem desagradado muitos moradores. Uma publicação nas redes sociais no domingo, dia 2, teve muita repercussão sobre o assunto. O morador questionava o porquê de os meios fios da avenida continuarem com a obra inacabada e sem sinalização, o que poderia causar acidentes, principalmente com os motociclistas.

A postagem registrou cerca de 400 curtidas e 250 comentários, onde muitos dos moradores passaram a criticar o fechamento dos canteiros na Avenida Bolonha e se queixaram da falta de uma entrada para o bairro Paraíso I. Na ocasião, vários internautas aproveitaram para se queixarem também da falta de sinalização e iluminação na nova rotatória.

Sem retorno da prefeitura

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber o que falta ser feito na obra de fechamento dos canteiros e quando a mesma deverá ser finalizada. Questionou o que estaria atrasando a conclusão da obra, se as chuvas teriam um papel fundamental neste atraso, e também como a prefeitura pode melhorar a sinalização do local enquanto a obra não é finalizada.

O jornal perguntou se a prefeitura estuda melhorar a iluminação e sinalização da nova rotatória e se há alguma possibilidade de deixar uma entrada para o bairro Paraíso I. A Gazeta ainda questionou qual a importância da obra de fechamento dos canteiros, principalmente levando em conta o grande número de acidentes que já aconteceram no local. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.