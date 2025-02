Moradora faz alerta sobre atropelamento de animais

Uma moradora do Jardim Santa Cândida contatou a Gazeta de Vargem Grande na última semana para alertar sobre o aumento de atropelamentos de animais em Vargem Grande do Sul.

Informou que no domingo, dia 2, viu que o seu gatinho havia sido atropelado na esquina da sua casa durante a madrugada e não resistiu aos ferimentos. Maynara Pereira reside na Rua Ademar de Barros e pediu que os motoristas tenham mais cuidado na hora de dirigir e que os proprietários de gatinhos e também de cachorros deixem seus animais apenas dentro de casa.

A moradora contou que escutou um barulho de carro freando em sua rua durante a madrugada, mas não imaginou que fosse o seu gato. “Cedo, quando levantei, minha vizinha tocou a campainha de casa avisando que meu gato estava no meio fio atropelado. Quando fui ver, ele já estava todo duro e gelado, com os dentinhos quebrados e o nariz sangrando. A patinha também estava quebrada”, disse.

Ao jornal, Maynara disse que imagina que o motorista não prestou socorro ao animal. O atropelamento de animais e a omissão de socorro a um animal atropelado são considerados crime de maus-tratos e crime ambiental.

A Lei nº 9.605/1998 prevê sanções penais e administrativas para maus-tratos a animais e a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos para maus-tratos a cães e gatos. Em caso de atropelamento de animais, é recomendado ligar para a Guarda Municipal (153).