Prefeitura ainda não decidiu se haverá carnaval este ano

A maior festa popular do Brasil, o carnaval, parece que está em baixa em Vargem Grande do Sul, processo que vem se repetindo há alguns anos contrastando com o tempo em que os vargengrandenses aos milhares, brincavam na Praça da Matriz um dos melhores carnavais da região, abrilhantados por ótimas bandas contratadas pela prefeitura municipal.

Também lá nas décadas passadas, os carnavais da cidade eram alegres e participativos, com o desfile das escolas de samba, carros enfeitados pelas ruas e havia os grandes carnavais nos clubes da cidade, um tempo que ficou no passado e só quem viveu, pode contar a respeito.

Neste ano, o Carnaval 2025 será realizado em todo o Brasil com início no dia 28 de fevereiro (sexta de carnaval), prosseguindo no sábado, dia 1º de março; depois no domingo, dia 2 de março; segunda, dia 3 e o último dia de carnaval sendo realizado na terça-feira, dia 4 de março, ponto facultativo, mas comumente tido como feriado nacional.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a prefeitura municipal enviando algumas perguntas à assessoria de Comunicação no dia 27 de janeiro, há 12 dias atrás, mas até o fechamento da presente matéria, não houve resposta do Executivo ou departamento de Cultura, se haveria carnaval este ano, onde ele seria realizado e quais seriam as atrações.

O jornal comentou com a assessoria que em 2024, a comemoração do carnaval foi na represa Eduíno Sbardellini, com matinês para as crianças, e se haveria possibilidade do evento se repetir este ano nos mesmos moldes, mas não houve respostas.

O que o jornal apurou foi a publicação junto ao Diário Oficial do Município, a autorização de dispensa de licitação por parte do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), datada do dia 31 de janeiro, para a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas para os eventos Festa do Milho, Carnaval e Encontro de Carros Antigos deste ano, no valor de R$ 36.750,00 junto à empresa Turquetti Comércio Locações e Serviços Ltda.

Também a reportagem do jornal apurou que no departamento de Cultura e Turismo, todos estavam empenhados esta semana na preparação da Festa do Milho e o Festival de Música Sertaneja que acontecerão neste sábado, dia 8, e amanhã, domingo, dia 9, na Praça Capitão João Pinto Fontão. Só depois é que o departamento iria se voltar para o carnaval, mesmo assim a depender do aval do prefeito se o evento iria acontecer ou não.

Pouco tempo para se pensar o carnaval deste ano e falta de recursos, poderiam estar na raiz do problema do atraso em se realizar ou não a festa carnavalesca, foi a percepção que o jornal teve ao procurar se informar sobre o assunto.

Vargem já ficou sem carnaval

Em 2019 não houve carnaval em Vargem, o prefeito Amarildo Duzi Moraes, na ocasião, alegou que não foi possível firmar parcerias para realizar a festa e devido às dificuldades financeiras da cidade, o evento não iria ocorrer.

“Não conseguimos até o momento, a exemplo do que ocorreu ano passado, parceiro para realizar o carnaval. Considerando a crise financeira que passa o município em função da dívida herdada e este ano agravada ainda pela entrada de 14 precatórios que somam mais de R$ 5,5 milhões, com a soma dos precatórios e das dívidas, o valor a ser pago no ano é em torno de R$ 7 milhões. Isto posto e considerando principalmente as demandas da saúde, com médicos, exames, medicamentos, veículos, entre outros, e apesar de saber o quanto a população gosta do carnaval, seria uma irresponsabilidade neste momento, destinar recursos próprios para fazer o carnaval na cidade”, disse o prefeito Amarildo, na época.