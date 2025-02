Vargem registra 10 casos de dengue e cuidados devem continuar

Dados da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCI) do Estado de São Paulo mostram que Vargem Grande do Sul está com 10 casos registrados de dengue, onde uma está sinalizada como sinal de alarme e outros 61 casos foram descartados. Nas duas últimas semanas, a Prefeitura Municipal realizou o Mutirão e Arrastão contra o mosquito Aedes Aegypti – mosquito que transmite dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, a fim de evitar que a cidade sofra uma epidemia de dengue, como no ano passado, quando Vargem somou mais de 3.200 casos da doença e um óbito.

Durante o mutirão, os moradores colocaram os materiais que podiam acumular água e não serviam mais para uso, como pneus, garrafas, móveis quebrados, entre outros, nas calçadas de suas casas um dia antes da passagem do caminhão, seguindo o cronograma que foi divulgado pela prefeitura.

Nesta terça-feira, dia 4, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) se reuniu no salão do Clube III Vilas com as equipes do Departamento de Saúde envolvidas no combate à dengue. Estiveram presentes sua esposa Micaela, o diretor de Saúde Mário Olinto, o diretor de Planejamento Amarildo Duzi Moraes, os agentes comunitários, agentes de endemias, técnicos, diretores e assessores da prefeitura e demais envolvidos na campanha de combate a dengue em Vargem Grande do Sul.

De acordo com o prefeito, o objetivo da reunião foi agradecer a todos pelo trabalho que está sendo desenvolvido e firmar ainda mais o compromisso com essa questão de saúde pública que merece muita atenção, tanto na prevenção quanto no atendimento às pessoas nas unidades de saúde, garantindo o bem estar de toda população.

Desde o início do ano, a Prefeitura Municipal tem realizado diversas ações para alertar a população sobre os potenciais criadouros de dengue, principalmente com as chuvas frequentes, e estudado diversas estratégias para controlar a doença.

No país

No Brasil, apenas no primeiro mês deste ano foram registrados um total de 170.376 casos prováveis de dengue, além de 38 mortes confirmadas e 201 óbitos em investigação para a doença. Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde indicam que o atual coeficiente de incidência do Brasil é 80,1 casos para cada 100 mil habitantes.

De acordo com os dados, 54% dos casos prováveis foram registrados entre mulheres e 46%, entre homens. Desse total, 51,3% foram identificados entre pessoas brancas, 32,4% entre pessoas pardas, 4,4% entre pessoas negras e 1,1% entre pessoas amarelas. Os grupos que respondem pelo maior número de casos são de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos.

Com relação aos estados com maior número de casos prováveis, São Paulo aparece na frente, com 100.025, seguido por Minas Gerais com 18.402, Paraná com 9.424 e Goiás com 8.683.

No coeficiente de incidência, o Acre lidera com 391,9 casos para cada 100 mil habitantes. Em seguida estão São Paulo com 217,6, Mato Grosso com 193,9 e Goiás com 118,1.

Colaboração

A dengue é uma doença transmitida por mosquitos e que se desenvolve em condições quentes e úmidas, tornando-a mais prevalente durante padrões climáticos de altas temperaturas e chuvas. “O ovo do mosquito Aedes aegypti consegue sobreviver por mais de um ano, mesmo se o local onde foi depositado estiver seco. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, por essa razão é importante manter a higiene e evitar o acúmulo de água parada todos os dias”, informou a prefeitura.

A colaboração da população para eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito para evitar a doença, segundo a prefeitura, é imprescindível. “A dengue pode levar a quadros graves de saúde, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue e até a morte nos casos mais graves. Fique atento aos sintomas, como febre alta, dor de cabeça e manchas na pele, e busque atendimento médico ao perceber qualquer sinal. É preciso unir forças para o combate ao Mosquito! Proteja a sua família”, completou.

Fotos: Reportagem e Prefeitura Municipal