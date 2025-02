Painel: Questionou

Pé no freio

Todo começo de governo, o prefeito que entra sempre procura pisar no freio dos gastos até tomar pé da situação financeira em que se encontra o caixa da prefeitura. A questão se vai haver ou não carnaval este ano, provavelmente está no cerne da questão de enxugar os gastos que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) está implementando no início do seu governo. Mês que vem tem a questão da reposição salarial dos servidores públicos municipais e o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) já questionou o prefeito se além da reposição por lei, vai ter mais aumento.

Cadê o Mickey?

Uma referência à Disney chamou a atenção na fala do vereador Ratinho na sessão de Câmara ao se referir aos vereadores Felipe Gadiani e Gustavo Bueno, de que os dois aparecem nas suas redes sociais dando suas versões dos fatos deixando os outros vereadores de fora, como foi a questão dos dois se posicionando contra o aumento do IPTU, sendo que os demais vereadores também são contra aumentos. “É como vocês nos convidarem para irmos na Disney e só vocês dois veem o Mickey e nós não. Cadê o Mickey, não veio, porque só vocês dois estão com ele”, explicou Ratinho.

Mais responsa

Após Felipe e Gustavo publicarem em suas redes sociais que seriam contra o imposto sofrer um aumento, Ratinho pediu mais responsabilidade e que os vereadores trabalhem com a verdade, uma vez que, segundo ele, nenhum vereador seria a favor do aumento, mas que a correção da inflação tem de ser contabilizada.

Alegou amadorismo

Durante a discussão, Ratinho alegou que o prefeito Celso Ribeiro está no cargo há apenas um mês e que ainda nem definiu todos os seus diretores. Em resposta, Gustavo pontuou que, como o prefeito já assumiu a prefeitura em outras administrações, sabia da necessidade de definir os seus diretores e que o fato de ainda não ter feito isso demonstra, para ele, um certo amadorismo.

Programa Bolsa Atleta

Um requerimento muito interessante foi votado na sessão da Câmara. De autoria de Felipe e Gustavo, ele trata sobre o Programa Bolsa Atleta, criado em agosto de 2013, cujo objetivo seria apoiar e valorizar atletas amadores representantes do Município de Vargem Grande do Sul em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Os vereadores questionam se foi instituída Comissão do Programa Bolsa-Atleta, quantos atletas o município fez a concessão das bolsas e, considerando que muitos atletas que estão fora da cidade e necessitam desta ajuda, perguntaram se há possibilidade de conceder incentivo aos atletas, fazendo cumprir o disposto na Lei n.º 3.653/13, que com esforço e dedicação representam o nosso Município em diversas categorias esportivas e que, muitas vezes, não tem condições de se manter, com passagem, hospedagem, inclusive com alimentação.

Questionou

A vereadora Vanessa Salmaço Martins, a Dra. Vanessa (PL), teve um requerimento sobre obras aprovado na sessão. No documento, ela questiona quantas obras estão ativas na cidade, solicitando que a informação contenha valor total, valor restante a pagar (com as etapas de pagamento), endereço, fase da obra (etapas concluídas) e previsão de término da obra. Ela também solicitou as dos contratos, priorizando os contidos nos projetos de lei nº 04, 05, 06 e 07 de 2025, que foram aprovados na segunda sessão extraordinária, ocorrida no dia 24 de janeiro.