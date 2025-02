Editorial: Vias mais seguras

Há um consenso entre a engenharia de trânsito que quanto menos entradas e cruzamentos em nível uma via possui, mais segura ela é. Uma via projetada para ser de ligação rápida entre bairros importantes de Vargem Grande do Sul, a Avenida Bolonha tem sido alvo de muito debate na cidade.

Originalmente chamada de Via Expressa Antônio Bolonha e conhecida no passado como estradão, a via foi ganhando entradas, ligações com as ruas transversais, rotatórias e a cada novo acesso feito para veículos, foi se tornando cada vez mais perigosa.

Esses acessos permitem a conversão de carros, caminhões, motocicletas, pedestres e ciclistas, expondo cada um deles aos riscos de acidentes, que se tornam potencialmente mais graves por se tratar de uma avenida onde os veículos exercem uma velocidade maior do que nas ruas “normais” da cidade.

No entanto, quando essas passagens entre os canteiros são eliminadas, o que se vê é o descontentamento de motoristas que se queixam da necessidade de percorrer uma distância maior para fazer uma conversão.

É exatamente o que tem ocorrido com a Avenida Bolonha. Acidentes, inclusive fatais, levaram o poder público a redesenhar o canteiro central da via, fechando algumas passagens existentes. A medida levou moradores das redondezas e usuários da via a questionar a solução, apontando o inconveniente de ter que dirigir mais para seguir o caminho desejado.

A prefeitura e seus departamentos competentes precisam sempre ter como objetivo a coletividade. Assim, a insatisfação de moradores pode ser justificada, mas a segurança de quem usa a via tem que ser prioridade.

Mas o que não pode prosseguir é a falta de sinalização às obras que seguem na via, onde os meios fios seguem inacabados e coloca em risco quem por ali trafega, especialmente motociclistas. Uma Avenida Bolonha mais segura depende do poder público e também dos motoristas e motociclistas que por ali passam, além dos pedestres que a utilizam. Cada um precisa fazer a sua parte, cuidar de si e zelar pelos outros.