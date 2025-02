Inscrições para processo seletivo em Itobi terminam dia 14

A prefeitura de Itobi está com inscrições para processo seletivo abertas até o dia 14 de fevereiro, sexta-feira. A seleção é para a formação de cadastro reserva em diversos cargos como trabalhador braçal, coveiro, eletricista, operador de máquinas, pedreiro, servente, serviços gerais, tratorista, mecânico, motorista vigia e vigia noturno.

Também há inscrições para agente de combate a endemias, assistente administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de fiscalização, escriturário, recepcionista, supervisor de endemias, supervisor geral, técnico de segurança do trabalho, técnico em contabilidade, assistente social, auditor fiscal tributário municipal, contador, controlador interno, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de obras, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, lançador, médico clínico geral, médico do trabalho, ginecologista, obstetra, pediatra, nutricionista, procurador jurídico, procurador jurídico geral, psicólogo, terapeuta ocupacional e tesoureiro.

O processo seletivo será realizado pelo Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac), para contratação de pessoal por tempo determinado, visando suprir as necessidades da Administração Pública.

As inscrições podem ser realizadas pela página do instituto na Internet, pelo endereço eletrônico https://indepac.selecao.net.br/. No site também é possível ver o edital e detalhes das vagas.