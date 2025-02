Polícia Civil de São João prende homem por tráfico

A Polícia Civil de São João da Boa Vista, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), prendeu em flagrante um homem de 31 anos acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, durante cumprimento de mandado de busca domiciliar.

A ação foi conduzida pelo delegado Dr. Antônio Carlos Pereira Junior, com os policiais Alexsandra, Carlos Eduardo e Cristiano e com o apoio do policial Natal, da Delegacia de Investigações Gerais.

Durante as diligências, os agentes abordaram o suspeito próximo a sua residência, logo após ele estacionar seu veículo, um VW Golf. Com o homem, foram encontradas duas porções de cocaína, um aparelho celular e R$20,00 em dinheiro.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no interior do veículo, onde localizaram sete tijolos de maconha. Na sequência, a equipe se dirigiu à residência do acusado, onde encontraram mais oito tijolos de maconha, quatro pedras grandes de crack, uma porção de maconha, duas porções de cocaína e uma balança de precisão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde, após ser ouvido, teve sua prisão em flagrante decretada pelo delegado. Ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.