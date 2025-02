Com cinco casos de dengue, Grama faz alerta

Com cinco casos de dengue confirmados em São Sebastião da Grama, segundo o último balanço fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal alerta os moradores para redobrar os cuidados com a doença, principalmente neste período de chuvas e calor intenso.

A prefeitura ressalta que a cidade não pode deixar o número aumentar e, por isso, os moradores precisam manter os quintais limpos, não fazer descarte de lixo em dias que não há coleta e eliminar os possíveis criadouros.

A prefeitura também recomenda que os moradores tirem água dos pneus, esvaziem as garrafas, mantenham lixeiras e caixas d’água tampadas e não usem pratos em vasos. “A luta contra a dengue é de todos”, disse.