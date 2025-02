Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu o comerciante Toninho Zanqueta

Faleceu em Vargem Grande do Sul, o comerciante Antônio Carlos Zanqueta, aos 79 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, no Hospital de Caridade, onde estava internado em tratamento.

Toninho Zanqueta, como era conhecido, teve por mais de 50 anos loja de móveis na cidade, primeiramente a Feam que era localizada na rua Quinzinho Otávio – e depois passou a se chamar Casa de Móveis Zanqueta, tendo mudado posteriormente de endereço para a Rua do Rosário, na Vila Santana.

De seu primeiro casamento, deixou os filhos Fábio e Rita; do seu segundo casamento com Maria Onéia de Carvalho, deixou os filhos Emerson e Cristiane. Deixou ainda genros; noras; netos; o bisneto Davi; os irmãos Sebastião, Eugênio e Matilde e sobrinhos.

Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade, onde foi sepultado nesta sexta-feira, dia 14.

Faleceu Elyseu de Andrade, ex-prefeito de Grama

Faleceu Elyseu de Andrade, ex-prefeito de São Sebastião da Grama, aos 97 anos de idade, nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, no Hospital de São José do Rio Pardo, onde estava internado em tratamento. Era filho do sr. Manoel de Andrade, conhecido como sr. Neca Capitão, e dona Augusta Rabello de Andrade.

Elyseu era professor, e foi prefeito da cidade na década de 70, tendo como vice Luís Cássio Soares, também foi vereador e presidiu a Câmara Municipal, tendo exercido a política por muitos anos em São Sebastião da Grama.

Era viúvo de Maria Cecília Bertocco de Andrade; deixou os filhos Lígia e César; e era pai também de José Henrique já falecido.

Seu sepultamento aconteceu no dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.

Gazeta informa os falecimentos

Faleceu Teresinha Dias Tavares, aos 87 anos de idade, no dia 11 de fevereiro. Dona Teresinha residia na Vila Santa Terezinha; era viúva de Antônio Tavares; deixou as filhas Neuza, Ana, Maria, Vera, Aparecida e Sônia; genros; netos; bisnetos; os irmãos Aparecido, Divino, Sidnei, e Rosentino e sobrinhos. Foi sepultada no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, Doralice de Paula Magarotto – Dona Dora, aos 76 anos de idade. Dona Dora residia no Jardim Fortaleza; deixou o marido Hélio Pedro Magarotto; os filhos Fabiuce, Valéria, Elisângela, Eliezer e Valquíria; os genros Marcos, Dener e Luís Gustavo; os netos Thiago, Gisele, Wesley, Tauane, Isabele, Caroline e Virgínia; a irmã Iracema; e sobrinhos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dionéa Maria Barbosa Constante, aos 85 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Deixou o filho Ricardo; a nora Márcia; as netas Brenda e Júlia; os netos de coração Nélson e Heitor, os bisnetos Yudi e Antônio; a irmã Diná e sobrinhos. Foi sepultada no dia 9 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Fabiana Cristina Custódio, aos 35 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Fabiana residia no Jardim do Lago I; deixou os pais Maria Custódio e Pedro Custódio, o marido Nilton Alexandre; as filhas Heloísa e Júlia; genro; irmãos e demais familiares. Seu velório está sendo realizado no Cemitério da Saudade, e seu sepultamento será neste sábado, dia 15, no Cemitério Parque das Acácias, às 10h00.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Aparecida de Lourdes Primo (esposa do Dito Bento e cunhada da Carolina costureira), nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em São Sebastião da Grama. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Alberto Sberci, conhecido por Zia, sogro do Chapolin Pintor, aos 78 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.