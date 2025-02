Confira as opções para celebrar o Carnaval em Vargem

Embora a prefeitura ainda não tenha decidido se fará alguma celebração de Carnaval este ano, os vargengrandenses têm duas opções para caírem na folia e comemorarem a data, que começa na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e chega ao fim na terça-feira, dia 4 de março.

Com três dias de festa, a Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) vai realizar o Carnaval. O evento, que será em prol da Associação Setembro, acontecerá a partir das 21h, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, no sábado, dia 1º de março, e também na segunda-feira, dia 3 de março.

Na sexta de Carnaval, quem se apresenta e anima o público é Débora Tortelo & Banda, André e Thiago & Banda e também DJ. No sábado, a diversão fica por conta do Grupo 3 Tons, Débora Tortelo & Banda, e DJ. Na segunda-feira, se apresentam Débora Tortelo & Banda, André e Thiago & Banda e DJ. O evento conta com estrutura de iluminação completa e LEDS.

O ingresso no primeiro lote está sendo vendido por R$ 40,00 cada dia e o pacote dos três dias está por R$ 90,00.

Os ingressos são limitados e os pontos de vendas oficiais são a SBB, na Rua Dr. Moacir Troncoso Peres, nº 742, no Centro, na Associação Setembro, à Rua Francisco Ribeiro Carril, nº 452, no Centro, e na Nativa Farma, na Rua Cel. Lúcio, nº 563, no Centro.

Os ingressos também podem ser adquiridos com João Marini, pelo número (19) 98844-7777 e com Luizão pelo (19) 99833-1642, ou então pelo site www.seoingresso.com. Para mais informações, o telefone (19) 97816-6393.

Tênis Clube

O Tênis Clube também realizará a Festa de Carnaval, com cinco dias de folia para os vargengrandenses sócios e também não sócios. O evento contará com música ao vivo e, na sexta, dia 28, o som ficará por conta de Orivaldo & Jonas, a partir das 21h. No sábado, dia 1º, DJ Gabé promete animar os presentes a partir das 21h.

No domingo, dia 2, a festa inicia às 16h, com apresentação de Samba Maixx. Na segunda-feira, dia 3, quem se apresenta é Alan Gabriel a partir das 21h.

Para fechar o carnaval com chave de ouro, na terça-feira de Carnaval, dia 4, Eurico & Ernani se apresentam a partir das 16h.

É proibida a entrada com espuminha, uma vez que o item carnavalesco será vendido no local. A entrada de sócios e menores de 12 anos é franca. Não sócios de 12 a 17 anos pagam R$ 20,00 e não sócios acima de 18 anos pagam R$ 30,00. Para mais informações, ligue (19) 3641-2023 ou fale no WhatsApp pelo número (19) 99851-3527.