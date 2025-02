O empresário Pedro Pella era um homem de visão

Mario Poggio Jr.

Já escrevemos sobre a resistência que as mulheres enfrentavam para poder estudar, de forma que é gratificante saber que o saudoso empresário Pedro Pella, que foi casado com Ana Luiza dos Santos Pella, tinha uma visão diferenciada e a frente de seu tempo.

Conforme aprendemos com a amiga professora Lucinha Miranda (Maria Lúcia Pella Miranda), seu avô, o senhor Pedro Pella, incentivou suas filhas, Hilda e Celina, a cursarem faculdades.

Mas, não é só, no campo dos negócios, era empreendedor.

No começo de carreira, quando ainda morava em São João da Boa Vista, caminhava quilômetros pela antiga “estrada de terra” que ligava São João à Vargem Grande do Sul, para chegar ao trabalho, junto a Cerealistas da região.

Com esforço juntou algumas economias, as quais investiu em mercadorias que passou a negociar e obter lucro, e, por fim, montar seu próprio negócio.

Com seu tino comercial, conseguiu significativo patrimônio, composto principalmente de vários imóveis, famosa e sempre lembrada Cerâmica localizada no atual jardim São Luís e pela Fazenda Estiva (importante destacar que tinha uma excelente escola destinada aos alunos da zona rural), o qual legou para suas filhas Hilda e Celina.

Ainda, cumpre lembrar que nos anos “1960”, viajou para a Europa, na companhia do Monsenhor Celestino C. Garcia, fato que na época chamou a atenção da população vargengrandense, pois idas ao exterior não eram comuns na região.

Pelo exposto verificamos o sucesso do empresário Pedro Pella, decorrente de seu esforço capacidade visionária e incentivo ao estudo.