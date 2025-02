Bebê que queimou os pés em escola está se recuperando

O bebê de 1 ano e 4 meses que sofreu queimaduras nos pés na Creche Municipal Iracema de Carvalho Arten, em São João da Boa Vista, após pisar em uma grade de ferro de uma caixa de cabeamento de energia, na segunda-feira, dia 17, está se recuperando.

Em nota, a prefeitura informou que o acidente aconteceu na unidade do bairro Recanto dos Pássaros, após a grade ficar superaquecida ao ficar exposta ao sol em horários específicos. A administração municipal informou ainda que prestou apoio à família.

As informações são de que uma professora teria faltado, e duas assistentes ficaram responsáveis pela turma em período integral. Durante o expediente, a equipe de limpeza solicitou que a sala fosse esvaziada para higienização, levando as monitoras a direcionarem as crianças para o solário, um espaço aberto da escola.

Devido às altas temperaturas dos últimos dias, uma placa de ferro no chão atingiu temperaturas elevadas. Sem perceber o risco, o bebê pisou na superfície superaquecida e sofreu queimaduras severas nos dois pés.

A criança foi imediatamente encaminhada ao Hospital da Unimed, onde recebeu atendimento médico e está tratando os ferimentos, que exigem troca diária de curativos para a recuperação.

Ao portal de notícias G1, a mãe da criança, Ana Carolina Lúcio Castoldi, informou que o bebê será transferido de unidade. De acordo com o explicado, o supervisor de ensino da cidade ofereceu a mudança após o ocorrido e a mãe aceitou, alegando que não sente mais confiança na escola.

Ao G1, a mãe relatou que o bebê está bem e está respondendo bem ao tratamento, que deve durar mais cerca de 10 dias.