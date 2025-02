Cão abandonado é alimentado por vizinhos em janela quebrada

Tutor foi preso em São Paulo e cães estão nesta situação há pelo menos três meses

Dois cachorros estão abandonados dentro de uma casa há pelo menos três meses, em Vargem Grande do Sul. A informação foi noticiada pelo portal de notícias G1, na quinta-feira, dia 20.

Segundo o informado, os vizinhos estão cuidando dos animais jogando alimentos pelo portão e por uma janela quebrada depois que o tutor foi preso em São Paulo.

Imagens feitas pela reportagem da EPTV na quarta-feira, dia 19, registraram a casa em estado de abandono na Via Expressa Antônio Bolonha. Um dos cães está no quintal em meio ao mato alto.

No vídeo, é possível verificar que diversos potes, garrafas e outros materiais estão no local e podem servir de criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Através de um vitrô quebrado é possível ver um outro cachorro coberto por sarna. Os cachorros estão sendo alimentados pelos vizinhos que jogam a comida no chão ou pelo vitrô.

Procurada pelo G1, a prefeitura disse que não tinha conhecimento do caso e que assim que recebeu a informação já encaminhou para os departamentos responsáveis apurarem a situação.

Fotos: Fabio de Souza/EPTV/g1