Festival do Torresmo e do Morango termina domingo em Casa Branca

O Festival do Torresmo e do Morango, em Casa Branca, está sendo realizado na Estação Ferroviária (CICE) e segue até este domingo, dia 23, agitando a cidade com atrações musicais e uma grande variedade gastronômica.

Os visitantes poderão degustar pratos como torresmo de rolo, costela no fogo de chão, chope e cervejas artesanais, além de doces artesanais e diversas delícias à base de morango. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal e terá parte da arrecadação destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Casa Branca.

A programação musical inclui apresentações ao vivo, garantindo entretenimento para o público durante todos os dias do festival. A entrada é gratuita, mas o consumo de alimentos e bebidas será cobrado à parte.

Neste sábado, dia 22, o evento tem início às 15h e segue até às 23h. No domingo, dia 23, o festival começa ao meio-dia e termina às 21h. A organização convida a população a prestigiar e aproveitar a programação diversificada. Para mais informações, acompanhe as redes sociais da prefeitura.