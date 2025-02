Em fuga, homem tenta atirar em policiais e é baleado

Uma intervenção policial ocorrida na madrugada de quarta-feira, dia 26, pela Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão de um homem de 19 anos na Rodovia Hélio Moreira Salles, a SP-215, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, no quilômetro 31+100, sentido leste.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando foi acionada pelo Comando de Força Patrulha por volta de 1h para dar apoio a uma ocorrência na rodovia.

Segundo o informado, o rapaz de 19 anos estava em uma motocicleta com um adolescente de 16 anos e tentou fugir da abordagem policial sentido Vargem. A equipe policial encontrou a motocicleta na contramão e, durante a tentativa de abordagem, o motorista tentou sacar um revólver. Os policias, então, reagiram e realizaram um disparo.

No local, os policiais encontraram um rapaz caído ao solo com um ferimento por disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e encaminhado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Um adolescente estava no local sem ferimentos. A motocicleta Honda CG 125 Titan KS foi encontrada tombada no acostamento e, posteriormente, removida pelo guincho criminal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o rapaz caído portava um revólver Rossi calibre .32, com numeração suprimida, carregado com seis munições intactas. Após consulta ao sistema, verificou-se que ele possui antecedentes criminais e medidas cautelares, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo estava com o licenciamento em atraso.

A ocorrência foi atendida por diversas viaturas da Polícia Militar e contou com a presença da equipe de perícia técnica. A arma utilizada pelo 1º Tenente PM Pires na ação foi uma pistola Glock G22 .40, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e foi apreendida pela Polícia Civil para investigação.

Os objetos apreendidos incluem o revólver Rossi calibre .32, uma cápsula vazia, um celular Samsung pertencente ao rapaz e um celular Motorola, além da quantia de R$ 24,00 pertencente ao outro rapaz que estava no local, que foi entregue ao seu pai.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal, permanecendo internado sob custódia no hospital. O outro rapaz foi liberado para seu pai ao final da ocorrência.

A Polícia Rodoviária prestou apoio, a Renovias realizou a sinalização do local e o Instituto de Criminalística compareceu para perícia.

Fotos: Polícia Militar