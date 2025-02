Gente e Fatos

Marina Aliende comemora 98 anos

A professora aposentada Marina Gracinda Rodrigues Aliende, na foto com as bisnetas Jade e Maria, comemora seus 98 anos de vida neste domingo, dia 23, recebendo todo o carinho das filhas Nathalia, Beatriz, Cely, Marta e Lúcia, dos genros, netos e demais familiares

Ivanda Martins e Maurício Santa Maria

Ivanda Martins Santa Maria e Maurício Santa Maria celebraram as Bodas de Ouro no dia 8 de fevereiro, com cerimônia celebrada pelo padre Reginaldo na Igreja Matriz de Sant’Ana, contando com a presença dos filhos Graziela, Adilson, José Maurício e Talita, das noras Evilene e Lucimara, do genro Fernando e demais familiares