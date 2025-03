Homem foi detido por furto

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada na quarta-feira, dia 19, por volta das 17h30, para atender a uma ocorrência de furto em residência no Jardim Dolores.

Ao chegar ao local, a equipe da GCM se deparou com um homem em fuga, sendo perseguido por moradores. Imediatamente, com o apoio de outras viaturas, foi realizado um cerco e o indivíduo foi detido.

Durante a vistoria na residência, os GCMs constataram que o homem havia arrombado a porta da sala e quebrado duas janelas. Além disso, ele havia retirado uma pia do banheiro.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante. O material furtado foi recuperado e apreendido.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial de plantão ratificou a voz de prisão pelo crime de furto. Ele ficou à disposição da Justiça.