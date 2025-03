Mais um ano sem carnaval de rua em Vargem Grande do Sul

Como já aconteceu em anos anteriores, este ano não haverá carnaval patrocinado pela prefeitura municipal em Vargem Grande do Sul. A reportagem do jornal Gazeta tentou conseguir junto ao departamento de Comunicação da prefeitura sobre se haveria ou não o carnaval 2025 e as causas da não realização do mesmo. Não houve respostas até o fechamento da presente matéria.

Tudo indica que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) está implementando uma grande contenção de despesas neste início de seu primeiro ano de mandato e não haveria verbas para a realização das festividades carnavalescas. Também na Câmara Municipal, alguns vereadores questionaram através de requerimento, os gastos com locação de som, equipamentos, palcos, banheiros químicos, efetuados nos últimos anos com festividades promovidas pelo departamento de Cultura e Turismo.

Previsível e programável quanto a gastos e investimentos, o carnaval é uma das maiores festas populares do Brasil e Vargem Grande do Sul já teve no seu passado, dias gloriosos de carnaval que atraiam milhares de pessoas nas ruas e locais onde ele era realizado pelo poder público municipal, como atestam algumas fotos estampadas na presente matéria.

O próprio prefeito Celso Ribeiro quando da sua primeira gestão nos anos 2.000, realizou carnavais que ficaram registrados para sempre na mente dos vargengrandenses daquela época, com ótimas bandas e atraindo multidões, inclusive famílias, na Praça da Matriz e na Rua do Comércio.

O que se espera do poder público municipal, é que uma festa tão importante culturalmente falando, não seja esquecida no ano que vem, com o departamento de Cultura e Turismo tendo um ano agora para começar a se preparar para o Carnaval 2026, com o poder Executivo provendo com recursos, os meios necessários para se fazer um carnaval que possa atender as expectativas da população vargengrandense, que merece sim, desfrutar dos prazeres que a festa do Rei Momo propicia a todos, indistintamente, com os foliões dançando, cantando, celebrando a alegria que é a vida.