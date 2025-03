Carnaval na região está bem animado

Aqueles que quiserem curtir o Carnaval na região, terão várias opções para escolher. Em São Sebastião da Grama, a festa começa nesta sexta-feira, dia 28, na Praça da Matriz, com Batuqueada e Alan Grabriel.

Neste sábado, dia 1º, quem se apresenta é Geovani Silva e Rafael às 20h, Guilherme Roque às 22h e Banda Elementos à meia-noite. Neste domingo, dia 2, Alan Gabriel anima o público às 16h, Geovani Silva & Rafael às 20h e Guilherme Roque às 22h.

Na segunda-feira, dia 3, Giovane Silva & Rafael se apresentam às 20h, Guilherme Roque às 22h e Grupo Mozão à meia-noite. Na terça-feira, dia 4, a festa começa às 16h com Batuqueada, Guilherme Roque se apresenta às 20h e Alan Gabriel às 22h.

São João da Boa Vista

Em São João da Boa Vista, neste domingo, dia 2, haverá Bloco do Quintal das 16h às 1h30, na Av. Durval Nicolau 1210, e também “Folia Boa: Matinê de Carnaval de São João”, das 15h às 19h, na Praça Joaquim José, onde as crianças que estiverem fantasiadas, receberão uma medalha personalizada. Na terça-feira, dia 4, acontece o Carna Rock, das 12h às 22h, Rua Napoleão Conrado s/nº, no Galpão da Feira Livre.

De sábado a terça, acontece no Recinto de Exposição (Eapic) o Bloco do Pumba, com entrada franca de 1 kg de alimento não perecível.

Se apresentam no evento MC Guimê, MC Paiva, DJ Henrique de Ferraz, DJ Japa NK, DJ Canellaz, DJ Tyler, DJ Bianquinha, as Gêmeas Castro, Russo & Daniel, Gustavo & Gabriel, Rodrigo Pires, Victor Lorenzo, Conexão 3G e Grupo Novidade.

São José do Rio Pardo

O Carna Rio Pardo, em São José do Rio Pardo, acontece na Área de Lazer e a entrada para a pista é 1 quilo de alimento não perecível destinado ao Fundo Social. Já para o camarote e Área Vip pagam ingressos, que podem ser adquiridos pelo link https://q2ingressos.com.br/.

A festa começa nesta sexta, dia 28, com Cisquinho, Aderê e DJ Tata. Neste sábado, dia 1º, a folia fica por conta de Munhoz e Mariano, Grupo Pura Diferença e Fifonha.

No domingo, dia 2, se apresentam A Zorra, Felipe Lima e DJ Tata. Na segunda, dia 3, a festa é com Atitude 67, Renato e Giovanelli e DJ Miza. Na terça-feira, dia 4, haverá apresentação de Bandas de Marchinha e Tio Cariate.

Divinolândia

Em Divinolândia acontece o Divinofolia, na Rua 7 de setembro. Neste sábado, dia 1º, quem se apresenta é a Banda K.O. Neste domingo, dia 2, tem matinê com a Banda Gênese e, à noite, DJ Carnaval Retrô com marchinhas, axé anos 90/00 e funk.

Na segunda-feira, dia 3, a Banda Fuzuê anima o público. Na terça-feira, dia 4, haverá matinê com a Banda Gênese.

Aguaí

A festa em Aguaí começa neste sábado, dia 1º, e segue até terça-feira, dia 4, na Praça Central de Aguaí, o calçadão. Das 20h à meia-noite, o Grupo Skina se apresenta. A festa segue na Av. Milanês Vasconcelos, 92-166 – Parque Interlagos, Aguaí, o Ceasinha, com Banda Show das 21h até 1h. A programação é a mesma todos os dias.

Itobi

Neste sábado, dia 1º, também tem início a comemoração em Itobi, na Avenida Antônio Cardoso, onde a Banda Os Virgens se apresenta às 20h. Na segunda-feira, dia 3, Juliana Zitti se apresenta às 20h, e na terça-feira, dia 4, Le Ferreirinha Show e DJ Fábio Lopes animam o público a partir das 20h.

Casa Branca

A folia em Casa Branca começa nesta sexta-feira, dia 28, no CICE, à Praça Rui Barbosa, nº 56, no Centro, com Juliana Zitti e Banda, Mak DJ e Panda.

Neste sábado, dia 1º, haverá o Carnaval da Associação Comercial, na Rua do Comércio, em frente ao Casarão da Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento, das 10h ao meio-dia.

No CICE, à noite, se apresentam Matheus Jorente, Mak DJ e Heitor e Murilo. No domingo, dia 2, haverá matinê das 15h às 19h com a Banda Tuavó, no CICE. À noite, se apresentam Alex e Leandro e Mak DKJ.

Na segunda-feira, dia 3, animam o público no CICE, Paula Mattos, Mak DJ e Renato & Giovanelli.

Pinhal

Em Espírito Santo do Pinhal, várias bandas vão animar o Circuito Coreto do Carnaval de Rua, no Coreto Elsio Almas Torres, na Praça da Independência, no Centro. Neste sábado, dia 1º, Banda Fuzuê se apresenta às 22h. No domingo, dia 2, haverá matinê com a Banda Marétinê às 15h, e Carnapop com a Banda PopMind às 15h.

Na segunda-feira, dia 3, Sambaculêjo Prime se apresenta às 21h. Na terça-feira, dia 4, haverá matinê com a Banda Marétinê às 15h, e Carnapop com a Banda PopMind às 15h. Na terça-feira, dia 4, a Banda Bailaê se apresenta às 22h.

Em Pinhal também acontece o Bloco do Gorila. Neste sábado, dia 1º, se apresentam Looy, MC Ph, LORENAH, Ryan Sp e João Gustavo e Murilo. No domingo, dia 2, quem anima a galera é Mó Resenha, Canellaz, Germano e Geovany, Vou Zuar e DJ Gbr.

Na segunda-feira, dia 3, a festa é com Lorenah, O Clã, Douglas e Vinícius e MC Tuto. Na terça-feira, dia 4, a animação fica por conta de DiPrima, Trio Arena, Dj Bába, Popmind e Mc Hariel.