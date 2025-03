Agrediu companheira e foi preso por violência doméstica

Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), no domingo, dia 23, no Jardim Santa Marta, pelo crime de violência doméstica, após agredir a sua companheira, uma mulher de 23 anos.

A vítima apresentava lesões corporais, incluindo escoriações no rosto e ombro, e relatou ter sido agredida após uma discussão banal. A mulher também alegou que o agressor tentou agredir o filho do casal e proferiu ameaças contra sua integridade física.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340/2006.

O rapaz foi posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.