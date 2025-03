Furtou hidrômetro no Centro

Durante patrulhamento preventivo na madrugada de sexta-feira, dia 21, por volta de 1h30, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) viu um rapaz com um hidrômetro. Ao ser indagado, informou que havia ganhado o hidrômetro de um amigo conhecido como “neguinho”, como forma de pagamento de uma dívida.

Diante da suspeita de furto, a equipe entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) fornecendo o número de registro do hidrômetro para identificação da vítima.

Pouco tempo depois, a vítima entrou em contato com o sistema de água, informando sobre o furto de seu hidrômetro e sobre um vazamento de água em sua calçada.

Diante da confirmação do furto, o rapaz foi levado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde foi ratificada a prisão em flagrante por furto. O rapaz ficou preso à disposição da Justiça e o hidrômetro foi restituído ao proprietário.