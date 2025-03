Repouso, hidratação e oxigênio, os combustíveis para um carnaval saudável

Prof. Dr. José Alberto Aguilar Cortez

Carnaval não é esporte e nem programa de condicionamento físico, mas exige muito do corpo. Todos sistemas responsáveis pela chegada dos nutrientes aos músculos são mobilizados para permitir que o folião expresse sua alegria e dance horas e horas ininterruptamente. Bem ao contrário das competições que exigem dos atletas preparação física, pausas para repouso entre os confrontos, alimentação saudável e uma equipe de apoio que inclui médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, fisiologistas e massagistas, o carnaval não cobra cuidados iniciais, os foliões brincam durante quatro a cinco dias seguidos sem contar com equipes de apoio. Para encarar a maratona carnavalesca sem visitar hospitais e sem precisar de remédios é importante boa alimentação, repouso e evitar consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Quando o corpo pedir, descanse, não recorra a estimulantes que podem mascarar seu cansaço e prejudicar sua saúde. Durante o carnaval pausas para descanso e recuperação são indispensáveis para apressar a volta aos bailes e acompanhar os blocos. Além do sono, precisamos de dois combustíveis naturais para ajudar os músculos a superar o cansaço: oxigênio e água.

Aproveitando dois versos da letra da música Flor do Reggae, da Ivete Sangalo, (como se eu fosse flor você me cheira…. como se eu fosse flor você me rega…) fica fácil lembrar nossos amigos que gostam de carnaval que os músculos precisam de oxigênio para suportar esforços de longa duração e de bastante água para manter o sangue em boas condições para transportar oxigênio e os minerais necessários para a contração muscular. Portanto não se esqueça, a melhor receita para superar a fadiga é tratar os músculos como se fossem flor: cheirando oxigênio e regando com água. Bom carnaval para todos.