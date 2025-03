Gazeta de Vargem Grande alerta para tentativa de golpe

Uma pessoa tem se passado por funcionário da Gazeta de Vargem Grande, entrando em contato com leitores e clientes do jornal, utilizando um telefone com DDD 011.

A Gazeta de Vargem Grande informa que todos os telefones relacionados à empresa são do DDD 019.

Não forneça nenhum dado pessoal, nenhum número de telefone, nem aceite nenhuma solicitação suspeita.

Em caso de dúvidas, entrem em contato com o jornal pelo (19) 99916-1203.