Pilotos de Vargem foram vice-campeões em prova no Paraná

Os pilotos vargengrandenses Vitor Hugo Corrêa e Vladimir Corrêa foram os vice-campeões da SUHAI R3 Horas, no final de semana dos dias 15 e 16 de fevereiro. A competição, realizada no Autódromo Zilmar Beux em Cascavel (PR), foi uma prova de endurance com três horas e 21 minutos de duração, feita em equipes, com estratégias próprias.

A largada acontece no estilo Le Mans, onde os pilotos ficam enfileirados de um lado da pista e as motos do outro, então os pilotos correm, dão a partida e largam para a pista.

Os pilotos da equipe se revezam na mesma moto YZF-R3 e podem ficar na pista, no máximo, 30 minutos. Depois, o piloto precisa entrar para o box para a troca obrigatória de condutor da moto, com uma parada mínima obrigatória de cinco minutos para abastecimento ou troca de pneus. O piloto que retornou ao box precisa fazer um intervalo de, no mínimo, 30 minutos antes de poder voltar à pista.

Vitor e Vladimir formaram uma equipe com um amigo, o piloto Junio Bereta de São José do Rio Preto, onde dividiram as três horas e 21 minutos de prova. O fim de semana começou na quinta, dia 13, onde realizaram o sorteio da moto YAMAHA YZF R3 que eles iriam competir no fim de semana.

Na sexta-feira, dia 14, ocorreram os treinos livres e o treino classificatório para as nove corridas classificatórias que ocorreriam no sábado, dia 15. O piloto Vitor Hugo foi quem fez o classificatório, pois estava com o melhor tempo dentre os três pilotos. Porém, Vitor estava com o pneu desgastado no fim do dia e realizou o classificatório, terminando na 15º posição.

Fotos: Arquivo Pessoal

Classificação

No sábado, o dia foi dividido em três corridas por horário, onde cada piloto largaria uma corrida. Na primeira corrida, Junio Bereta realizou a largada em 15º e terminou em 16º.

Após, como Vladimir largaria da posição em que Junio Bereta terminasse, largou da 16º posição e terminou a sua corrida em 14º.

Na terceira corrida, o piloto da disputa era Vitor Hugo, largando em 14º e fazendo uma excelente prova, conseguindo terminar a prova em 4º lugar, realizando 10 ultrapassagens.

A quarta, a quinta e a sexta corrida foram como as anteriores. Junio Bereta largou de 15º, fez uma corrida muito acirrada e terminou em 13º, Vladimir largou em 13º, conseguindo várias ultrapassagens e terminou em 6º, e Vitor largou em 6º, fez uma excelente largada, já assumindo a primeira posição da corrida, mas acabou ficando com a 4ª posição durante a disputa.

No final do dia haveriam as três últimas corridas, que foram canceladas por conta da chuva. Com a somatória de pontos, a equipe 75 de Vitor, Vladimir e Junio, largariam na 7ª posição do grid para a prova final de três horas e 21 minutos de duração.

A corrida

No domingo, dia 16, o dia da prova endurance, Vitor foi o primeiro piloto a fazer a largada Le Mans, onde colocou o time em 5º lugar e manteve pelos seus 30 minutos de provas.

A cada 30 minutos, era preciso ficar 5 minutos de parada no box para o próximo piloto entrar, e caso ultrapassasse os 30 minutos em pista, ficariam mais cinco minutos de penalização. Sendo assim, Vitor realizou o seu stint sem nenhuma punição.

O próximo piloto que entrou foi Vladimir, onde também realizou 30 minutos sem nenhuma penalização. Dando o seu máximo em pista, conseguiu dar uma volta a mais do que era esperado, sem estourar o tempo máximo de permanência em pista.

Logo após Vladimir, entrou Junio Bereta, para também realizar mais 30 minutos de prova. Ele fez um excelente stint, dentro do que era esperado na estratégia da equipe, conseguindo manter o time dentre os cinco primeiros colocados.

Em seguida, Vitor entrou para fazer mais 30 minutos e correu tudo dentro do esperado, sem punições. Na parada de 5 minutos entre Vitor e Vladimir, começou a chuviscar e a moto não estava com pneu de chuva, surgindo a dúvida da troca dos pneus.

O piloto Vladmir, no entanto, decidiu ir com os pneus slick mesmo, acertando a decisão, pois choveu apenas três voltas e no restante da prova a pista estava seca. Vladimir realizou seu stint em perfeitas condições, e entrou para o box em terceiro colocado.

Com chances de vencer a prova, a equipe decidiu colocar o piloto Vitor de volta na pista, no lugar de Junio, levando em conta a sua velocidade, a fim de tirar a diferença com as outras equipes.

Essa era a última parada e a equipe realizou a troca de rodas obrigatórias. Contudo, como o pneu slick já estava totalmente desgastado, só tinha sobrado o pneu de chuva novo. A equipe decidiu que Vitor entraria com pneus de chuva para correr na pista seca.

O piloto entrou para o stint final e já conseguiu a 1ª colocação da prova. No entanto, os pneus de chuva acabam mais rápidos em asfalto quente por serem mais “moles” e os pneus foram acabando e os pilotos atrás conseguiram tirar a diferença de segundos.

Segundo o informado, Vitor fez um excelente stint, com muita superação, pois estava enfrentando muita dificuldade em competir com os pneus inapropriados para aquela situação, mas mesmo assim deu seu máximo e teve ótimos resultados.

Ele terminou a prova na terceira colocação, porém o segundo colocado sofreu uma penalização e foi desclassificado. Assim, o time 75 ficou como o segundo colocado da SUHAI R3 Horas 2025.

A família ficou muito orgulhosa do desempenho da equipe, que estava com uma estratégia perfeita e precisava apenas seguir à risca. “Tivemos o episódio de acabar o pneu e ter que colocar o pneu de chuva, mas foi um detalhe perto do grande desempenho de toda a equipe e pilotos durante toda a prova”, disse.

“Agradecemos a todos os amigos e familiares que assistiram e torceram muito por nós. Foi um orgulho imenso chegar e conquistar o pódio, em uma competição de longa duração e alto nível de pilotagem. Foram 22 equipes, e chegar na segunda colocação numa prova dessa, é de muito orgulho”, completou.