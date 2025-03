Natação Cidinha Ranzani é medalhista em competição

A Natação Cidinha Ranzani esteve no domingo, dia 23, na cidade de Santa Rosa do Viterbo, no Primavera Country Club, participando da 1ª etapa do Festival Regional de Natação, juntamente com mais 10 cidades, entre clubes, escolas e prefeituras. A equipe competiu nas categorias pré-mirim à sênior, participando em 19 provas das 43 provas do programa no nado borboleta e livre, e ganhou 19 primeiros lugares.

A equipe Natação Cidinha Ranzani levou 10 alunos, inclusive Maria Elisa Balarin Camargo, uma mascote de três anos, a mais nova do torneio. Cidinha Ranzani, a treinadora, falou sobre a competição. “Eles entraram na água com determinação e garra, sabendo o que tinham que fazer. É difícil até de falar de um, pois todos nadaram como gente grande”, disse.

Competiram os atletas Maria Elisa Balarin Camargo, Bento Juliano da Silva, Raul Oliveira Elídio, Theo do Prado Lima, Louise Melchiori, Luís Henrique Balarin Camargo, Helena de Godoi Cardoso, Isadora Pirola, Kaw Veronesi Alves e Luísa Veronesi Alves.

Cidinha agradeceu aos pais pela confiança depositada na Natação Cidinha Ranzani, que vai completar 31 anos atuando nas piscinas. Agradeceu também ao colaborador José Luís Morandin e sua esposa Isabel Cristina Coracini Morandin, pelo apoio à equipe. “Enfim, obrigado Senhor por me dar a chance, não só a mim, mas aos pais, de viver um dia com muitas emoções. Mergulhe nessa, nadar é o que interessa”, completou.

Fotos: Arquivo Pessoal