Time Seed/Grama é campeão do Futsal, em Rio Pardo

O time Seed/Grama, de São Sebastião da Grama, venceu o Campeonato Municipal e Regional de Férias de Futsal de São José do Rio Pardo, no dia 6 de fevereiro, no Ginásio Municipal de Esportes Adhemar Machado de Almeida, o popular Ginásio de Esportes do Tartarugão.

O campeonato foi organizado pela Liga Riopardense de Futsal e contou com a participação de diversos times da região. Na categoria Sub 18, Sêéd/Grama disputou a final contra a equipe do Meninos da Vila, de Tapiratiba, e levou a melhor por 3 a 0.

O time foi composto pelos atletas Adrian Gabriel, Caiki Lopes, Gabriel Lourenço, Jhonatha Luís, Guilherme Gregório, João Vitor, Joel Lorenzini, Pietro Porfirio, Rhuam Roberto e Marcos Vinícius, e os atletas vargengrandenses que compõem a equipe gramense, Matheus Campos, Lucas Corrêa e Alisson Carozzi.

Os dados da competição foram enviados à Gazeta de Vargem Grande por Batista Emiliano de Paiva, que trabalhou durante muitos anos como colunista esportivo no Jornal Democrata, de São José do Rio Pardo.

Fotos: Arquivo Pessoal