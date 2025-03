Cabeleireira doará mais de 100 mechas de cabelo à entidade

A cabeleireira de Vargem Grande do Sul, Maria Cristina Guerts Fontão Henrique, conhecida como Cris Cabeleireira, está na profissão há 28 anos e realizará a doação de 104 mechas de cabelo à Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi. Seu salão está localizado na Cohab I.

À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que doa as mechas de cabelo há mais de 17 anos. Ela informou que durante os cortes de cabelo acima de 10 centímetros, pergunta às clientes se pode doar os cabelos e a resposta sempre é positiva.

“A cada envio, sempre temos histórias emocionantes de pessoas que fazem questão de deixar crescer para ajudar o próximo, crianças, e também de pessoas que estão passando pelo processo de quimioterapia e antes de perder seus cabelos fazem questão de doar”, explicou.

A ação desta vez é ainda mais especial para Cris, que conta com a doação de sua netinha, Antonella Campovila Henrique. “Fiquei muito orgulhosa, porque minha neta de sete anos está fazendo a primeira doação dela, isso me faz ver que é um ato que vale muito a pena. Para nós, profissionais, é muito fácil fazer a coleta e para quem recebe, isso faz toda a diferença”, comentou.

Ao jornal, contou que essa é a segunda vez que a doação será feita para a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi. “Já mandamos para várias instituições, mas agora acho interessante ajudar esta entidade que tem acolhido muitas pessoas da nossa região”, explicou.

Aqueles que quiserem doar cabelo, mesmo que o corte tenha sido feito em outro profissional, podem entrar em contato com a Cris pelo telefone (19) 98108-3794, para que ela realize a doação. “Já conto com a ajuda de algumas colegas de trabalho que às vezes me enviam alguma mecha. Toda doação será bem-vinda”, disse.

A cabeleireira agradeceu a todos que fizeram a sua doação e apoiam essa causa tão importante.