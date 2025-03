Ameaçou a mãe e foi detido

No sábado, dia 1º de março, a Polícia Militar foi acionada em uma casa no Jardim Primavera para atender ocorrência de violência doméstica. No local, fora da residência, uma senhora foi encontrada. Ela disse que seu filho, no dia anterior, brigou com ela, quebrou objetos da casa e a ameaçou com uma faca, dizendo que a mataria e mataria seu irmão.

Informou que na data, ele chegou agressivo em casa, perturbando e ameaçando de morte. Declarou que gostaria de medidas protetivas contra ele.

A equipe fez contato com o rapaz, que estava agressivo e alterado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito, porém ele desobedeceu à ordem de prisão e tentou deixar o local, sendo abordado a poucos metros da residência. O rapaz resistiu à prisão, sendo necessário uso de força para contê-lo. Ele proferiu ameaças de morte contra sua mãe.

As partes foram apresentadas no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de violência doméstica e ameaça. A delegada Brenda Krisley Serafim ratificou a voz de prisão em flagrante delito, recolhendo o rapaz à Cadeia Pública de São João.