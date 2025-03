Vargengrandenses no Carnaval

Lucas Margoto

O empresário Lucas Margoto de Oliveira curtiu o Carnaval em Florianópolis na festa Peixada do Gui, onde assistiu os shows de várias bandas como Quinteto e Banda Camisa

Fernanda de Paiva Ligabue

Fernanda de Paiva Ligabue acompanhada da namorada Isa Gião aproveitou a segunda-feira do carnaval carioca, onde pode prestigiar os desfiles das escolas de samba Salgueiro, Vila Isabel, Beija Flor e Unidos da Tijuca. A Gazeta ela relatou que “É sempre maravilhoso poder prestigiar o trabalho incrível das escolas de samba do Rio de Janeiro ao vivo no sambódromo da Sapucaí! O carnaval das escolas tradicionais é uma realização de um sonho que conta com a colaboração de tanta gente que trabalha o ano inteiro unidos pra concretizar essa que é a maior festa do mundo e é uma energia muito emocionante poder experienciar isso de pertinho!”, disse Fernanda.

Vinicius Coutinho

O analista de marketing e criador de conteúdo digital Vinicius Coutinho aproveitou o Carnaval em Espírito Santo do Pinhal. O jovem foi convidado para ir no Bloco do Gorila, onde acompanhado por um grupo de amigos, curtiu os shows de Ryan SP, Dj GBR, Mc Tuto e Mc Hariel. “Tudo perfeito. Energia surreal.”, comentou Vinicius.