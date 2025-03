PM realiza apreensão de entorpecente em praça

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para uma ocorrência de tráfico de drogas, registrada no Jardim Dolores, na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, por volta das 19h. O caso envolveu a abordagem de três rapazes, que estavam em atitude suspeita na praça próxima à Escola Estadual José Gilberto de Oliveira Souza.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi informada que dois rapazes estariam traficando drogas na área. Eles foram descritos como morenos, usando bermudas e camisetas pretas.

A equipe, ao chegar ao local indicado, abordou os três homens, maiores de idade, que estavam sentados em um banco da praça. Durante a revista pessoal, foram encontradas porções de maconha em seus bolsos.

Com um dos rapazes, foi apreendida uma porção de maconha pesando 22 gramas, além de um celular. Com outro, três porções de maconha, totalizando 0,7 gramas, e também com um celular. Com o terceiro, havia em seu bolso quatro porções de maconha, pesando cerca de 0,25 gramas, além de R$ 9,00 em espécie, distribuídos em notas de R$ 5,00 e R$ 2,00, além de duas moedas de R$ 1,00.

Após a apreensão das substâncias e a condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, o caso foi registrado. A delegada Brenda Krisley Serafim tomou as providências cabíveis e os suspeitos foram liberados após o término dos procedimentos legais.