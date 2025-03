Tentou cadastrar biometria em banco com documento falso

Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, pela Polícia Militar, após tentar realizar um cadastro de biometria para o “Caixa Tem” utilizando um documento falso na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

O gerente da unidade bancária informou à equipe policial que um indivíduo havia comparecido à agência e apresentado um documento de identidade com foto, mas com dados de uma pessoa diferente, que já era cliente do banco. Desconfiado da situação, o gerente entrou em contato com a Polícia Militar, relatando que o mesmo homem havia tentado realizar um procedimento semelhante em outra agência da Caixa Econômica, em Aguaí, no início de fevereiro deste ano.

A equipe policial se deslocou rapidamente até a agência, onde abordou o suspeito. Após ser questionado sobre seus dados pessoais, o indivíduo inicialmente afirmou que o documento era verdadeiro. No entanto, diante da insistência dos policiais, ele acabou confessando que o documento era falso e revelou seu verdadeiro nome.

Em depoimento, admitiu que estava sendo pago para cometer o crime, recebendo R$ 1.000 de uma pessoa conhecida como “Du”. Ele também informou que já havia cometido o mesmo crime em outras cidades, como Aguaí e Jacutinga. A confissão foi confirmada pelo gerente da Caixa Econômica, que relatou o reconhecimento do suspeito e o acionamento imediato da polícia.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. Ele foi transferido à Polícia Federal em Campinas, onde o caso foi registrado. O delegado responsável, Dr. Diego Campos de Almeida, ratificou a prisão e o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.