Vargeana e Vasco disputam a final da Taça dos Campeões

O atual campeão, o time A.A. Vargeana, de Vargem, disputa a final da 11ª Taça dos Campeões Regionais com o Vasco FC, de São José do Rio Parto, neste domingo, dia 9, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, às 9h30.

O campeonato é uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da Prefeitura Municipal. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

As semifinais, que aconteceram no domingo, dia 23, teve bons jogos e definiu os finalistas do campeonato. Vasco FC, de São José do Rio Pardo, fez 3 a 1 no S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista. Em seguida, às 10h, Vargeana venceu Rio Negro FC, de Casa Branca, por 1 a 0.

Um grande público é esperado no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, para a final da 11ª Taça dos Campeões Regionais.

Taça dos Campeões

O campeonato teve início em janeiro. Os 16 times participantes foram divididos em quatro grupos após um sorteio. No grupo A estava a atual campeã do torneio, a Associação Atlética Vargeana (Vargem Grande do Sul), além dos times Donos da Bola F. C. (Pirassununga), Cohab F.C. (Vargem Grande do Sul) e Camisa 10 F.C. (Tambaú).

O grupo B ficou composto por S. E. Grupo JCN (São João da Boa Vista), Amigos do Gole F.C. (Porto Ferreira), Máfia Leste F.C. (Santa Cruz das Palmeiras) e Boa Esperança F. C. (São Sebastião da Grama). No grupo C estão Vasco F.C. (São José do Rio Pardo), Beira Rio F.C. (São Sebastião da Grama), Santana F.C. (Vargem Grande do Sul) e 7 de Setembro F.C. (Caconde).

Por fim, o grupo D ficou com Palmeirinha F. C. (Divinolândia), Juventus F.C. (Santa Rosa do Viterbo), Rio Negro F.C. (Casa Branca) e Vila Nova S.C. (Santa Cruz das Palmeiras). Avançam para a fase seguinte os oito melhores colocados na classificação geral.

Fotos: Liga do Desporto