Furtou tênis em loja no Centro

Em patrulhamento pelo Centro na quarta-feira, dia 5, a equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada para atender ocorrência de furto em um estabelecimento comercial.

Pelo local, a vítima relatou a subtração de um par de tênis por um rapaz que, após solicitar a mercadoria, fugiu do local sem efetuar o pagamento.

Com base nas características fornecidas pela vítima, a equipe da GCM realizou buscas nas imediações, localizando o suspeito na Vila Santana. Durante a busca pessoal, o rapaz confessou a autoria do furto, informando que já havia vendido o objeto subtraído para adquirir substâncias ilícitas.

Diante da confissão e do reconhecimento da vítima, foi dada voz de prisão a ele, que resistiu à ação policial. O detido foi apresentado à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis, ficando preso pelo crime do artigo 155 do Código Penal, que trata sobre furto.