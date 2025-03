Asfalto na estrada da Lagoa Branca pode se tornar realidade

Na semana passada a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande foi informada que um funcionário da empresa ganhadora da licitação para construir o asfalto que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, estava percorrendo algumas empresas próximas à estrada para implantar um canteiro de obras. Também, que o mesmo funcionário teria visitado restaurantes de Vargem para o fornecimento de comida aos trabalhadores da empresa e um posto de gasolina para fornecer combustível.

A reportagem visitou uma dessas empresas e o proprietário confirmou que de fato foi procurado por alguém para esta finalidade. Também junto a um restaurante da cidade, tomou conhecimento que o mesmo foi visitado por alguém da empresa ganhadora da licitação para fornecer alimentação. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) ainda não confirmou oficialmente se já foi definida a construção do asfalto pelo governo do Estado. Pode ser que isso venha a acontecer nos próximos dias.

Contrato ainda não foi assinado

Em contato com um funcionário da empresa vencedora da licitação, a Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda da cidade de Santos, que também tem uma filial em São José do Rio Pardo e já prestou vários serviços na região, como recapeamento da estrada que liga a Caconde, a terceira faixa da rodovia que liga São Sebastião da Grama a São José do Rio Pardo, o mesmo afirmou que de fato esteve em Vargem para levantar as questões acima citadas, bem como ver moradia e pessoas para trabalhar, mas que o contrato para execução do serviço ainda não foi assinado pelo governo do Estado.

“Estamos esperançosos que no dia 25 de março agora, o contrato seja assinado, não só com a nossa empresa, como também de várias outras pelo governo do Estado e quando isso acontecer, devemos estar preparados”, comentou. Disse também que a empresa teria pressa porque a temporada de chuva está acabando e o trabalho teria de começar imediatamente para aproveitar esta época de estiagem.

Luta pela pavimentação da estrada

Em reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande no dia 20 de janeiro, o deputado estadual pelo PSDB Barros Munhoz, durante visita a Vargem Grande do Sul realizada no dia 17 de janeiro, quando foi recebido pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), no seu gabinete, confirmou que o asfaltamento da estrada vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, deveria acontecer ainda este ano, provavelmente neste primeiro semestre, uma vez que a obra já foi licitada e tem agora o aval do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Histórico

A luta pelo asfaltamento da vicinal é antiga. Ela remonta a 2009, quando era prefeito de Vargem Amarildo Duzi Moraes e governador de São Paulo, José Serra, ambos na época do PSDB. Amarildo estava em sua primeira administração e participou na ocasião do lançamento do Programa Estadual de Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais. Durante a cerimônia foi anunciada a pavimentação da estrada de Lagoa Branca, obra que seria licitada pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

O programa contemplava a vicinal com 16 km de pavimentação asfáltica, além de toda a infraestrutura necessária, como drenagem do solo, construção de galerias de águas pluviais e outras melhorias. Também foi anunciado pela prefeitura que os trabalhos seriam iniciados naquele mesmo ano e tudo ficaria pronto até março de 2010.

Após o anúncio da pavimentação, a Casa Civil publicou na edição de 2 de abril de 2010 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o despacho do secretário aprovando a celebração de convênio entre o Departamento de Estradas e Rodagem e o município, que contemplaria 16 km de pavimentação no valor de R$ 16 milhões.

A Gazeta noticiou em sua edição de 5 de maio de 2012 que Amarildo esteve por várias vezes na Secretaria Estadual de Logística e Transportes, no DER e na Casa Civil, além de encaminhar diversos ofícios cobrando providências e solicitando posicionamento sobre o convênio para o início das obras, que ao final das contas, acabou não sendo concretizada.

Nova licitação

Em janeiro de 2022, o então prefeito Amarildo Duzi Moraes, na época no PSDB, protocolou junto ao DER projetos para a pavimentação de duas vicinais: a estrada para a Lagoa Branca e a estrada de terra para Itobi, com 3,8 km. Em março, quando esteve em Vargem para a inauguração do Poupatempo, o governador Rodrigo Garcia confirmou que a obra seria atendida pelo Estado.

Em junho de 2022, o então governador Rodrigo Garcia (PSDB) reuniu prefeitos de todo Estado para uma série de anúncios de convênios e melhorias para os municípios paulistas e na ocasião, Vargem Grande do Sul foi contemplada com a pavimentação da estrada entre a cidade e o distrito de Lagoa Branca, um investimento estimado em R$ 20 milhões. A licitação da obra foi publicada na edição de quinta-feira, dia 30 de junho de 2012, do Diário Oficial do Estado. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Canarinho (PSDB) estiveram presentes na cerimônia, sendo acompanhados do cel. João Roberto do Nascimento, também de Vargem Grande do Sul.

Em junho de 2024, o prefeito Amarildo juntamente com o prefeito de Casa Branca, Duzão, se reuniram com o superintendente do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), Coronel Sérgio Codelo, para tratar do assunto e o superintendente teria informado que a licitação já tinha sido realizada com projeto executivo e a empresa Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda tinha sido a vencedora, restando aguardar a liberação de recursos financeiros e a ordem de serviço por parte do governador Tarcísio de Freitas para o início das obras.

Na época, Amarildo disse que a obra era fundamental para as duas cidades em termos de segurança, agilidade, escoamento da produção agrícola, transporte de alunos, entre inúmeros outros benefícios e aguardava ansioso que o governador Tarcísio de Freitas emitisse a ordem de serviços. Agora, pelo que apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, falta somente a assinatura do contrato entre a empresa Maqterra com o Estado para os serviços começarem, o que deve acontecer no próximo dia 25 de março, se tudo der certo como o planejado.