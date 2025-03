Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Neuza Lúcia de Aguiar, aos 71 anos de idade, no dia 3 de março. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou o filho Bruno Henrique. Foi sepultada no dia 4 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Eunice Maria Espanholi, aos 81 anos de idade, no dia 4 de março. Residia no Jardim Fortaleza; solteira; deixou os irmãos Maria Aparecida (Tatá), Maria José (Zezé) e José Roberto; e os sobrinhos Lúcia, Gabriel, Ariane, João Batista, Fernanda e Karina. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida Nogues Gambarotto, conhecida como Loira, aos 84 anos de idade, no dia 5 de março. Residia no Centro; era viúva de Mauro Bertoni Gambarotto; deixou as filhas Marilene, Márcia, Míriam e Mara; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zélia Madrine Mariano, aos 82 anos de idade, no dia 6 de março. Residia no Jardim Paulista; viúva de Pedro Mariano; deixou a filha Maria Elena; neta e bisneto. Foi sepultada no dia 7 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Patrícia Aparecida Rodrigues dos Santos, conhecida como Paty, aos 37 anos de idade, no dia 6 de março. Residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Zelinda Rodrigues dos Santos; o marido Anderson Cardoso; os filhos Emily e Arthur; o genro Wesley; os irmãos Valter, Creuza, Alexandre e Annalice; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 7 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Leandro César dos Santos Miguel, aos 33 anos de idade, no dia 2 de março. Foi sepultado no dia 3 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Beatriz de Fátima Silva Messias, aos 48 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou o marido Paulinho da Fartura como é conhecido. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Margarida do Prado Bazilio, aos 99 anos de idade, no dia 28 de fevereiro. Deixou os filhos José Roberto e Norival; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 28 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adelaide Pereira, conhecida como Dinha, aos 67 anos de idade, no dia 2 de março. Deixou os irmãos Anita, Irene, Ivani, Antônio Carlos e Maria Célia; cunhada e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

