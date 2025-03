Aluna do Giraldi é destaque e fará intercâmbio na Nova Zelândia

A Escola Estadual Gilberto Giraldi foi destaque mais uma vez no Programa Prontos Pro Mundo, promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. A aluna Jamilly Braga Soares de Albuquerque, de 16 anos, foi a vencedora da edição de 2025 de Vargem Grande do Sul, levando a cidade para uma seleção estadual de intercâmbio. Em 2024, o estudante Érick Luciano da Silva, também do Giraldi, ficou em 1° lugar no teste de proficiência de 2024 e atualmente está realizando o intercâmbio no Canadá.

O objetivo do programa é que os estudantes com melhor desempenho no Sistema de Avaliação do Estado de SP (Saresp) tenham oportunidade de realizar um curso de inglês pela Wizard By Pearson e, ao final do curso, participem de uma prova para tentar uma vaga de intercâmbio em um país de Língua Inglesa. Além da avaliação anual, o Saresp, o estudante precisa apresentar uma boa frequência escolar e participar de um Versant Test.

De acordo com o informado pela diretora da Escola Gilberto Giraldi, Elaine Cristina Felipe Pinheiro, 75 mil estudantes foram selecionados para o curso de inglês em 2024 e mil estudantes estão tendo a oportunidade de frequentar um High School em países de língua inglesa.

A previsão, segundo a direção, é que Jamilly embarque no segundo semestre para a Nova Zelândia. O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o estudante e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais, como passaporte e visto, hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas são cobertos. Os estudantes recebem também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

A expectativa

Jamilly está atualmente no 2º ano do ensino médio e é filha de Ana Paula Moura Braga e Sidnei Soares de Albuquerque. À Gazeta de Vargem Grande, Jamilly contou que tudo começou quando fez a prova do Saresp no final do 9º ano sem saber do programa. “Ano passado descobri que tinha tirado uma boa nota e ganhado um curso de 6 meses de inglês pelo programa. Aplicaram duas provas ao decorrer deste período para selecionar os alunos e o primeiro foi o meu amigo Erick que está no Canadá, logo depois foram selecionados mais alunos para a segunda fase e eu fui contemplada”, disse.

Segundo explicou, a prova para a segunda fase foi feita no fim do ano passado e o resultado saiu no dia 25 de fevereiro deste ano. Para a prova, ela contou que estudou pelo curso de seis meses do próprio programa.

A aluna disse como ficou ao saber que havia vencido. “Me senti muito feliz e orgulhosa, pois é algo internacional e nem sempre uma oportunidade dessas bate em nossa porta. Eu não imaginava que ganharia esse intercâmbio, mas graças ao resultado dos meus esforços eu consegui”, comentou.

Ela informou que o país do seu destino, Nova Zelândia, não foi escolhido por ela e sim pelo programa. “Mas realmente é um país muito bonito, com uma cultura incrível e tenho certeza de que irei amar tudo isso. Me sinto muito feliz com tudo e tenho que agradecer a Deus e a todos que me apoiaram”, finalizou.