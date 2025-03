Moradores do Jd. Morumbi pedem solução para a falta de água

Voltou a agravar a falta de água no Jd. Morumbi esta semana. O problema vem se arrastando há um bom tempo e piorou nos últimos dias, com os moradores se revoltando, pois, algumas famílias não têm água até para tomar banho. Em janeiro o jornal Gazeta de Vargem Grande denunciou o fato e desde então, a situação só tem piorado.

Na ocasião, o superintendente do SAE, Celso Bruno, disse que várias medidas foram tomadas visando melhorar a entrega de água no bairro.

Comentou que o bairro tem tubulações mal dimensionadas que foram colocadas ao longo dos anos, conforme o crescimento das casas exigia. Indagado se não seria o caso de trocar estas tubulações que são insuficientes, Celso Bruno explicou que primeiro iria esperar terminar as obras de troca de tubulações antigas no Centro da cidade, o que esperava ficar pronto até o final de fevereiro, para fazer uma avaliação maior.

No grupo de discussão dos moradores que fazem parte da Comunidade Santa Clara, a reclamação era geral. Uma moradora disse que a água só estava chegando de madrugada e que sua vizinha estava lavando roupa às 3h da manhã. “Teve dia dela nem tomar banho, porque não tinha água”, afirmou.

Segundo apurou o jornal, o SAE estava nesta sexta-feira fazendo várias incursões no bairro e proximidades para ver se havia algum vazamento na rede que pudesse ter ocasionado a piora da falta de água e foi informado por volta das 15h, que um problema havia sido achado na rede e que poderia ser a causa do agravamento da falta de água nestes dias no Jd. Morumbi.

De fato, em algumas residências do bairro que não tinha água durante o dia, a água voltou a jorrar nas torneiras na tarde desta sexta-feira, dia 7 de março. O SAE pediu que se esperasse mais algumas horas até a situação se normalizar e confirmar se de fato o problema do agravamento da falta de água no Jd. Morumbi foi sanado.

Explicações do SAE

Na entrevista realizada em janeiro junto ao superintendente do SAE, Celso Bruno, este afirmou em relação à falta de água no Jd. Morumbi.

“Quando o bairro foi construído, tinha poucas casas e levou muitos anos para seu crescimento. Agora o bairro cresceu e as tubulações são as mesmas, não sendo suficientes para a demanda”, explicou.

Disse que não há falta de água no sistema, porém, devido as redes do Jd. Morumbi não serem de calibre adequado, quando há excesso de consumo em algumas horas do dia, a água sofre uma queda de pressão, vindo a minguar nas torneiras. “À noite a água chega”, afirmou.

Indagado se não seria o caso de trocar estas tubulações que são insuficientes, Celso Bruno explicou que primeiro vai esperar terminar as obras de troca de tubulações antigas no Centro da cidade, o que esperava ficar pronto até o final de fevereiro, para fazer uma avaliação maior.

Explicou que quando ficar pronto, todos os encanamentos antigos do Centro serão fechados e com isso o fluxo de água que era o mesmo que abastecia o Jd. Morumbi, passará a ser somente deste bairro, uma vez que o Centro será abastecido pelas novas tubulações.

“Com isso esperamos que o problema seja resolvido, com a pressão estabilizada durante todo o dia, pois a oferta de água será maior”, afirmou à reportagem do jornal. “Não temos planta da rede do bairro. Com o aumento das casas, as redes foram sendo esticadas, tornando a água insuficiente para atender a todas as residências”, falou.

Acrescentou que caso estas novas mudanças não surtam o efeito esperado e o problema continuar, será necessário levar uma nova adutora ao bairro, o que vai demandar novos projetos.