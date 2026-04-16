Caminhada da Via Crucis acontecerá no próximo dia 1º

A cidade de Vargem Grande do Sul promoverá no feriado do dia 1º de Maio, uma sexta-feira, a 7ª edição da tradicional Caminhada da Via Crucis. O evento religioso reúne fiéis em um percurso de 12 quilômetros na Estrada do Barro Preto, também conhecida como Estrada do Perobá, passando pelas 15 estações da Via Sacra, em um momento de fé, reflexão e devoção.

A Via Crucis foi criada em 2017, através da iniciativa da então diretora de Cultura e Turismo Márcia Ribeiro Iared e o atual presidente do departamento Lucas Buzato, como uma homenagem aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, cujo jubileu foi comemorado em 12 de outubro de 2017.

Com o tema “Sagrada Família de Nazaré, minha família vossa é!”, a caminhada terá saída às 5h15 da manhã, a partir do Monumento da Via Crucis. A organização também promove uma ação solidária, incentivando os participantes a contribuírem com a doação de 1 quilo de alimento.

A iniciativa já se consolidou no calendário religioso do município, reunindo grande número de participantes todos os anos.

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