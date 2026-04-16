Escritora sanjoanense Silvia Ferrante lançou livro Tempo

Ainda assim acredito

Ser possível reunirmo-nos

Tempo, tempo, tempo, tempo

Num outro nível de vínculo

Tempo, tempo, tempo, tempo

(Caetano Veloso)

Sérgio A. Scacabarrozzi

A acadêmica Silvia Ferrante lançou, no dia 21 de março, na sede da Academia de Letras de São João da Boa Vista, mais um livro da sua já considerável produção literária. Trata-se de Tempo (Esse compositor de destinos), em que a escritora sanjoanense reuniu dezenas de crônicas, escritas de 1978 a 2025. São, portanto, textos produzidos durante 47 anos de intensa vida literária.

As crônicas do livro têm íntima relação com o título da obra, pois o Tempo, esse “compositor de destinos”, frase tirada da canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, é presença marcante em cada linha que Silvia escreveu, registrando fases da sua vida em São João, cidade onde nasceu e mora a vida toda, tendo por ela um amor incondicional.

A noite de autógrafos foi, também, uma demonstração do grande carinho e amizade que a escritora angariou no percurso da sua vida, com a presença de amigos, parentes e colegas acadêmicos. Durante os momentos que antecederam os autógrafos, foi notada a enorme emoção que tomou conta de todos, quando foram lembrados diversos aspectos da trajetória de Silvia Ferrante pelo mundo das artes, principalmente.

Silvia é considerada uma artista multifacetada, que caminha com desenvoltura pela literatura, fotografia, música, teatro entre outras atividades artísticas, sempre com sua presença marcante e dedicação incomum ao que faz.

Na literatura, publicou diversas obras, como romances, poesias, contos, livros infantis e, agora, crônicas. É constante nas atividades culturais da cidade, onde brilha disseminando simpatia.

Obviamente, os sanjoanenses se sentirão muito mais íntimos do livro Tempo, cujas crônicas falam diretamente à vida de quem vive ou viveu na cidade. Como bem ressaltou a autora, é muito importante que o leitor preste atenção no ano de cada crônica, para se situar no tempo que foram escritas. Isso não quer dizer que os leitores de outras cidades deixem de se deleitar com a saborosa escrita, já que boa parte dos temas e situações são universais e falam diretamente ao coração de qualquer um em qualquer lugar.

Finalizando, a obra que Silvia Ferrante ofereceu aos seus leitores é uma contribuição substancial ao exercício da lembrança, essa íntima aliada do Tempo, de quem jamais qualquer um poderá fugir.

Sérgio A. Scacabarrozzi é Acadêmico Correspondente da ALSJBV