Bazar da AAMA segue neste sábado, dia 18

A Associação AAMA realiza neste sábado, dia 18 de abril, a última data do seu Feirão de Páscoa, que acontece na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José, subindo o Posto de Molas Toquini. O evento acontece das 9h às 17h e a entrada é gratuita.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para custear os cuidados com os animais assistidos pela entidade. Quem quiser contribuir ou obter mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99457-1254.

O Feirão conta com o apoio do Shop Lar São João, da Gazeta de Vargem Grande e da Solução Eventos.