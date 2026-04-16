Foragido há três anos é capturado pela PM em Vargem Grande do Sul

Um homem condenado pela Justiça e evadido do sistema prisional desde 2023 foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira, 15 de abril, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

O suspeito foi abordado por volta das 22h50 na Rua Paulo Fogaroli após tentar escapar correndo ao avistar uma viatura em patrulhamento. Os cabos PM Salomão e Márcio, que realizavam ronda ostensiva e preventiva pelo bairro, perceberam a movimentação suspeita quando o indivíduo caminhava pela Rua Hélio Beloni em direção a uma área de mata. Com a aproximação da viatura, ele empreendeu fuga a pé adentrando a vegetação, mas foi acompanhado e detido na rua paralela.

Identificado, ele foi submetido a busca pessoal. Com ele foram encontrados apenas R$ 12,00 em espécie. Questionado sobre o motivo da fuga, o homem permaneceu em silêncio. A consulta ao sistema do Centro de Operações da PM (Copom) apontou que ele estava evadido do sistema prisional desde 2023, ou seja, há mais de três anos estava foragido à Justiça.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão, informaram ao homem seus direitos e fizeram uso de algemas como medida preventiva para evitar nova tentativa de fuga. Ele foi encaminhado ao Pronto de Pronto Atendimento (PPA), onde passou por atendimento médico e laudo cautelar foi expedido.

Em seguida, o foragido foi apresentado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, perante o delegado Guilherme Risso Teodoro. O capturado permaneceu preso à disposição da Justiça.