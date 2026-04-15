Gabriel Lodi está em filme que circula em festivais internacionais

Ator participa de produção com elenco 100% trans. Estreia está prevista para o segundo semestre nos cinemas brasileiros

O ator vargengrandense Gabriel Lodi, 39 anos, está no elenco do filme “Eu Vou Ter Saudades de Você”, dirigido por Daniel Ribeiro e produzido pela Lacuna Filmes. A produção, que já circula por festivais internacionais, tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para o segundo semestre deste ano. Gabriel é filho do casal Neide e Arnaldo Lodi.

Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, Gabriel destacou que, além da atuação, também se dedica à dublagem e ao desenvolvimento de um projeto autoral. No longa, ele interpreta Caio, um dos protagonistas da trama.

O filme apresenta um elenco formado integralmente por pessoas trans e aborda o relacionamento de um casal que, após sete anos juntos, enfrenta conflitos ao decidir morar na mesma casa. A narrativa trata do término de uma relação ainda marcada pelo afeto, explorando temas como amadurecimento, mudanças de prioridades e a dificuldade de encerrar ciclos de forma saudável.

Segundo o ator, o personagem Caio é um homem sonhador, com forte ligação familiar, que se vê diante de dilemas comuns à vida adulta, como frustrações e decisões difíceis. “É uma história sobre crescer e assumir a responsabilidade pelos caminhos que escolhemos”, afirmou.

A produção já tem presença confirmada em festivais internacionais. A próxima exibição será no Festival de Guadalajara, no México, seguida pelo Las Americas Film Festival, na Holanda.

Gabriel Lodi iniciou sua carreira em 2017, na companhia Os Satyros de Teatro, participando da “Trilogia Anti Patriarcal” e da montagem independente “Agridoce”. Na televisão, atuou em séries como “Todxs Nós” (HBO), “Seus Olhos” (Amazon Prime) e “Da Ponte Pra Lá” (HBO Max).

No cinema, integrou o elenco do longa “Para Onde Voam as Feiticeiras” (2022), dirigido por Eliane Caffé, além de diversos curtas-metragens. No teatro, também esteve em destaque na peça “A Herança”, vencedora do Prêmio Bibi Ferreira de 2023, e em “Um Porre de Shakespeare”, ambas sob direção de Zé Henrique de Paula.



Como dublador, deu voz a personagens como Nico, da série Elite (Netflix), além do protagonista Tyler, do jogo Tell Me Why, e do agente Miks, do jogo Valorant.

Com trajetória consolidada em diferentes áreas da atuação, o artista de Vargem Grande do Sul amplia sua presença no audiovisual nacional e internacional com o novo trabalho.